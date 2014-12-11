Верховна Рада ухвалила порядок денний сесії

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 349 народних депутатів із 378 зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачається включити до порядку денного першої сесії законопроекти, які зареєстровані в апараті ВР до 10 грудня 2014 року станом на 18.00, враховуючи проекти, розгляд яких не було завершено Верховною Радою попереднього скликання.

Крім того, під час розгляду питання порядку денного було підтримано пропозицію про включення до порядку денного сесії законопроектів, зареєстрованих у ВР 11 грудня.

Також до порядку денного було включено питання про завершення обрання голів комітетів парламенту.