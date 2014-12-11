За добу в зоні АТО загинули троє військових, 8 – поранені
13:05, 11 грудня 2014Політика
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За минулу добу в зоні АТО загинули троє українських військовослужбовців, 8 отримали поранення.
Бойовики не дотримуються "режиму тиші" / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
”За минулу добу ми втратили трьох українських воїнів, ще вісім отримали поранення”, - сказав Лисенко.
Читайте такожБойовики відкрили вогонь по взводу військових РФ, переплутавши його з силами АТО - ТимчукЗа його словами, незважаючи на "режим тиші", впродовж доби бойовики здійснили 22 постріли по позиціях сил АТО.
Троє українських військовослужбовців загинули за минулу добу
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