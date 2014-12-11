Адвокати Савченко хочуть поставити перед слідством ультиматум

Захист української льотчиці, народного депутата Надії Савченко анонсував низку заяв, які зробить завтра після відвідання її в московському СІЗО.

Про це написав у Twitter її адвокат Марк Фейгін.

«Завтра, після відвідання Надії Савченко в московському СІЗО-6, захист зробить низку заяв у справі», - повідомив Фейгін.

Він також додав: «Ми маємо намір поставити перед слідством у справі Савченко у відомому сенсі ультиматум. Отже, все завтра».

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Довідка УНІАН. Льотчиця Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли до Росії. Там Савченко звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом, а також у незаконному перетині кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.