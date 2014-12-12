Європарламент і Бундестаг закликають РФ дотримуватися Мінських угод

Як повідомили в прес-службі Європарламенту, про це йдеться у спільній заяві голів комітетів Ельмара Брока (Elmar Brok, група народних партій, Німеччина) і Гюнтер Кріхбаум (Gunther Krichbaum), схваленій за результатами засідання, повідомляє ЄС-Плюс.

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Вони підкреслили, що реалізація Мінських угод повинна бути гарантована усіма країнами, що підписали їх, і зокрема, Росією.

При цьому, голови комітетів висловилися за посилення місії ОБСЄ і закликали до продовження переговорів в Женевському форматі.

Е. Брок і Р. Кріхбаум також підкреслили "абсолютну необхідність всіх сторін" - української влади, ЄС та країн-членів - вжити дії для здійснення реформ в Україні.

"Ці реформи насправді - найкраще і єдине рішення економічної і соціальної кризи, з якою зіткнулася Україна сьогодні", - написано в заяві.

Голови комітетів також висловили думку про необхідність зміни Європейської політики сусідства з урахуванням кризи в Україні та ряді інших країнах-сусідах ЄС.