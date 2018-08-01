У США суддя попросив прокурорів не називати українських клієнтів Манафорта "олігархами"

"Цей термін може означати, що Манафорт зв'язувався з "негідними людьми", і тому й сам він негідний. Це не той метод, який ми використовуємо в Америці", - сказав суддя.

Суддя, який веде справу екс-глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, попросив прокурорів не використовувати термін "олігархи" стосовно його українських клієнтів.

Як передає РБК, пред'явлені Манафорту звинувачення, зокрема, полягають в отриманні коштів від осіб, пов'язаних з оточенням побіжного екс-президента Віктора Януковича за послуги з лобіювання їхніх інтересів. Термін "олігархи" прокурори використовували для опису клієнтів Манафорта.

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Суддя Томас Елліс звернувся до прокурорів і вказав на те, що слово "олігарх" носить "зневажливе" значення. Таким чином, говорячи про зв'язки Манафорта з олігархами, прокурори без достатніх підстав принижують його самого. "Цей термін може означати, що Манафорт зв'язувався з "негідними людьми", і тому й сам він негідний. Це не той метод, який ми використовуємо в Америці", - сказав суддя.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Манафорта заявив, що українські бізнес-партнери вимагали від нього не реєструвати доходи. Манафорта звинувачують в ухиленні від податків з використанням махінацій і офшорів. Для приховування доходів Манафорт відкрив близько 30 банківських рахунків у трьох різних країнах. При цьому в США він вів розкішний спосіб життя і витрачав великі суми на елітну нерухомість і дорогий одяг.