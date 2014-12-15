Прем'єр РФ обіцяє залишити "родинні почуття" осторонь при співпраці з Україною

Про це йдеться в його статті в російській «Независимой газете», опублікованій сьогодні. «Наші країни - сусіди і не можуть не співпрацювати. Тепер ця співпраця буде виключно «європейською», раціональною і прагматичною. Росія має намір строго слідувати своїм національним інтересам. І буде твердо їх відстоювати - як і у випадку з будь-яким іншим рівноправним партнером. Вибудовуючи відносини в нових умовах, ми залишимо емоції і «родинні почуття» осторонь. І більше не станемо утримувати економіку України. Нам це невигідно. Та й, чесно кажучи, набридло», - заявив Дмитро Медведєв.

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На його думку, «можливо, саме такого - трохи холодного прагматизму в політиці та економіці двом країнам не вистачало всі роки після розпаду СРСР. І тепер, після важких випробувань і втрат, у нас є шанс збудувати по-справжньому ділові, взаємовигідні відносини».

На думку російського прем'єра, «українське суспільство вже розплачується за ті ілюзії, якими його щедро годують правлячі еліти, які мріють про появу в своїх кишенях європейських паспортів. Про жертви цих ілюзій ми чуємо кожен день. Продовжують гинути від «куль перемир'я» солдати і мирні громадяни України. Будуть і інші жертви, які неминучі в країні, де людям не вистачає грошей на ліки, продукти, на виховання дітей, на освіту. Одним словом, на нормальне життя. Ми всім їм по-людськи дуже співчуваємо», - підкреслив він.

«Проте держава Україна зробила свій вибір. І навіть якщо наші сусіди зараз погано уявляють собі підсумкову ціну, яку доведеться заплатити, - це їх право. Включаючи право на помилку», - зазначив прем'єр РФ.

Дмитро Медведєв заявив, що Росії, «звичайно, нелегко прийняти такий вибір, але зовсім не через приписувані Москві «імперські амбіції».

«Все-таки 360 років з часів Переяславської ради ми вважали один одного однією сім'єю, в якій, бувало, траплялися суперечки і сварки між родичами. Але труднощі, а тим більше небезпеки ми завжди долали разом. І була одна на всіх і радість, і біда, і, звичайно ж, Перемога», - вважає він.

Як підкреслив Дмитро Медведєв, найкращий спосіб довести, що «ми в Росії поважали і поважаємо Україну як суверенну державу, - це визнання за нею права на зроблений вибір».

«Але Україні необхідно пам'ятати, що будь-який вибір - це перш за все велика відповідальність. В ситому європейському майбутньому треба багато працювати, а не «скакати». Хочете жити «як в Європі» - навчіться платити за рахунками. Для початку - за російським», - заявив він.