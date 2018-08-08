"Хто сказав, що Путін вічний?": Тука оцінив шанси домогтися від РФ репарацій за Крим і Донбас

У МТОТ впевнені, що Росія буде всіляко чинити опір, як в процесі судових процесів, так і після можливого рішення про необхідність відшкодувати збитки за окупацію.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука упевнений, що Україні вдасться домогтися від Росії виплати компенсації за окупацію українських територій.

Як розповів Тука в інтерв'ю виданню «Апостроф», анонсований президентом міжвідомчий координаційний орган, який покликаний змусити Росію відшкодувати збитки за окупацію українських територій, вже в процесі створення. Положення про його створення вже зараз знаходиться в Міністерстві юстиції на юридичному моніторингу. Чиновник зазначив, що зараз треба вирішити цілий комплекс питань, пов'язаних зі здійсненням шкоди нашій державі і бізнес-структурам.

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На питання журналіста про те, чи є можливість оцінити обсяг збитку на підконтрольних територіях, Тука відповів ствердно. «Тут нам буде потрібно дуже ретельно співпрацювати з нашими спецслужбами, у яких є дуже розгалужена агентурна мережа, для того щоб зібрати до купи всю інформацію і узагальнити, проаналізувати її. Це величезний пласт роботи», – сказав він.

Тука упевнений, що Росія буде всіляко чинити опір, як в процесі судових процесів, так і після рішення про необхідність відшкодувати збитки за окупацію. Однак він вважає, що домогтися виплати репарацій можливо.

«Хто сказав, що Путін вічний і Росія в сучасному вигляді теж вічна? Я прекрасно усвідомлюю, що буде чинитися шалений опір, як з боку самої Російської Федерації, так і будуть застосовані міжнародні механізми з залученням різних проросійських політичних чи міжнародних структур для лобіювання інтересів РФ саме в цьому питанні. Але це абсолютно не свідчить про те, що, по-перше, цього не треба робити і, по-друге, що це неможливо. Я переконаний, що саме так і буде, але коли це станеться-це залежить від багатьох зовнішніх факторів», – підкреслив Лою.