Ключовий свідок назвав прізвище ще одного клієнта Манафорта - українського олігарха

Раніше колишній бізнес-партнер американського політтехнолога Пола Манафорта назвав низку прізвищ українських політиків в якості клієнтів підсудного.

Колишній бізнес-партнер скандального американського політтехнолога Пола Манафорта Рік Гейтс назвав ще одне ім'я клієнта Манафорта – українського олігарха Віктора Пінчука.

Про це повідомляє видання wral.com з посиланням на авторитетне видання The New York Times.

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Зазначається, що відносини Пінчука з Трампом викликали інтерес спеціального адвоката. Trump Organization передала слідству інформацію про перерахування у 2015 році пожертви Пінчуком в розмірі 150 тисяч доларів США на рахунок фонду Трампа в обмін на 20-хвилинну появу Трампа через відеозв'язок на організованій олігархом конференції в Києві.

«Гейтс виявив, що Пінчук заплатив Манафорту через компанію з назвою "Plymouth Consultants Ltd.", за те, що він назвав юридичним проектом. Він не надав деталей про те, скільки було сплачено чи коли» – пише видання.

Представники Пінчука не відреагували на прохання прокоментувати інформацію.

За оцінками сайту Пінчука, сталевий магнат, який вважається прозахідним, надав Фонду Клінтона значну суму грошей – 13 мільйонів доларів, починаючи з 2006 року, зазначає New York Times.