МЗС Литви: ЄС повинен продовжувати тиснути на РФ для поліпшення ситуації в Україні

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус сьогодні в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Ситуація дуже складна і не поліпшується. Припинення вогню також не працює. Ми реагували, коли був відправлений перший гуманітарний конвой в Україну без контролю і перевірки, зараз підготовлений десятий. Це вже стає нормальним. Але це так не повинно бути, і тому ми повинні тримати тиск і зробити так, щоб ситуація покращилася", - сказав Лінас Лінкявічус.

Другим питанням порядку денного відносин України та ЄС голова литовського МЗС назвав економіку, виконання реформ. "Час обмежений. За півроку ми повинні побачити результати. Новий уряд має шанс. Солідарність важлива, але важливі конкретні результати з обох сторін", - підкреслив голова МЗС Литви.