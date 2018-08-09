Екс-регіоналу Єфремову продовжили арешт: вже завтра суд вивчатиме докази його держзради

Наступне засідання суду відбудеться 10 серпня, під час якого заплановано дослідження доказів сторони обвинувачення.

Старобільський районний суд Луганської області продовжив на два місяці арешт екс-голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, якого підозрюють у вчиненні державної зради.

Про це повідомляється на сторінці Генеральної прокуратури України у Facebook.

"9 серпня відбулось чергове засідання в Старобільському районному суді Луганської області у кримінальному провадженні за обвинуваченням О. Єфремова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України. В ході судового розгляду судом продовжено обвинуваченому О. Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 жовтня включно", - йдеться у повідомленні.

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Наступне засідання суду відбудеться 10 серпня, під час якого заплановано дослідження доказів сторони обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту «Бориспіль».

У січні 2017 року Генпрокуратура направила в суд обвинувальний акт щодо Єфремова. Його звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; у пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка"; державній зраді.

Єфремова утримують у СІЗО у Старобільську. 15 червня 2018 року Старобільський райсуд вчергове продовжив йому термін тримання під вартою до 13 серпня.