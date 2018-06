Рада асоціації Україна-ЄС наполягає на якнайшвидшому встановленні єдиного авіапростору між Україною та ЄС

Про це йдеться в спільному прес-релізі, який був поширений у понеділок у Брюсселі за результатами першого засідання ради асоціації.

«Рада асоціації підкреслила важливість підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС якомога швидше у 2015 році. Рада наголосила, що її виконання передбачено Угодою про асоціацією і є важливою частиною порядку денного з транспортного питання між Україною та ЄС. Рада також наголосила на важливості інтеграції української транспортної мережі в європейську», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Україна та ЄС відзначили зацікавленість в українській участі в Європейській творчій програмі, скоріш за все, з 1 січня 2015 року.

Рада також має намір створити практичні рамки для досягнення політичної асоціації та економічної інтеграції з визначеними пріоритетами. «Рада привітала прогрес, зроблений щодо оновлення порядку денного асоціації та підтвердила готовність ухвалити у найближчому майбутньому важливий інструмент для спрощення виконання та моніторингу Угоди про асоціацію, створивши практичні рамки, в яких можуть бути досягнуті політична асоціація та економічна інтеграція, надавши список пріоритетів для спільної роботи, який буде базуватися «сектор за сектором», - деталізується у повідомленні.

У прес-релізі також зазначається, що Рада започаткувала інституційні рамки для поглиблення співпраці в прийнятті процедурних правил Ради асоціації та Комітету асоціації і підкомітету.

Крім того, Рада асоціації привітала намір України долучитися до програми ЄС для конкурентної спроможності бізнесу та середнього бізнесу „COSME” (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) та підтвердила готовність для України та ЄС підписати у найближчому майбутньому угоду щодо асоціаційної участі України в програмі ЄС щодо досліджень та інновацій „Горизонт 2020”. Рада асоціації також підкреслила бажання України приєднатися до програми з досліджень та інновацій Євроатому (2014-2018).