Шанс є: букмекери вже приймають ставки, що Вакарчук оголосить про похід у президенти на День Незалежності

Передбачається, що лідер групи "Океан Ельзи" може оголосити про своє рішення на традиційному великому концерті в День незалежності України 24 серпня.

Українські букмекери відкрили прийом ставок з приводу того, чи оголосить Святослав Вакарчук про те, що йде в президенти.

Шанси музиканта вони оцінюють з імовірністю 50 на 50. Про це повідомляє sportarena.com. Передбачається, що лідер групи "Океан Ельзи" може оголосити про своє рішення на традиційному великому концерті в День незалежності України 24 серпня, який пройде на стадіоні "Олімпійський".

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"Орієнтуючись на чутки, (букмекер) організував ставки на те, чи оголосить Вакарчук про своє висунення в президенти на концерті 24 серпня. Контора оцінює шанси на це 50 на 50. Коефіцієнт на те, що він це зробить - 1,87. Стільки ж і на зворотний варіант", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, на думку нардепа Вікторії Сюмар, передбачити результати виборів президента України буде складно, якщо в них візьмуть участь співак Святослав Вакарчук і комік Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук обігнали нинішнього президента Петра Порошенка у рейтингу кандидатів на посаду президента.