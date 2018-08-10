Шанс є: букмекери вже приймають ставки, що Вакарчук оголосить про похід у президенти на День Незалежності

14:52, 10 серпня 2018
Політика
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Зеленський і Вакарчук обігнали Порошенко в рейтингу кандидатів на пост президента / фото УНІАН

Шанси музиканта вони оцінюють з імовірністю 50 на 50. Про це повідомляє sportarena.com. Передбачається, що лідер групи "Океан Ельзи" може оголосити про своє рішення на традиційному великому концерті в День незалежності України 24 серпня, який пройде на стадіоні "Олімпійський".

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"Орієнтуючись на чутки, (букмекер) організував ставки на те, чи оголосить Вакарчук про своє висунення в президенти на концерті 24 серпня. Контора оцінює шанси на це 50 на 50. Коефіцієнт на те, що він це зробить - 1,87. Стільки ж і на зворотний варіант", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, на думку нардепа Вікторії Сюмар, передбачити результати виборів президента України буде складно, якщо в них візьмуть участь співак Святослав Вакарчук і комік Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук обігнали нинішнього президента Петра Порошенка у рейтингу кандидатів на посаду президента.

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Теги: #президент#рейтинг Вакарчука#Святослав Вакарчук