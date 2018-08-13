В КВУ озвучили свій варіант покарання учасників "референдумів" на Донбасі та "виборів Путіна" у Криму

У Комітеті виборців України вважають, що зараз важливо порушувати кримінальні справи проти тих громадян, які були задіяні в організації «виборчого процесу» у Криму.

Пропозиція заступника керівника Центральної виборчої комісії Андрія Магери позбавляти громадянства учасників так званого "референдуму" Л/ДНР" не є політичною заявою.

Про це розповів голова комітету виборців Олексій Кошель, передає «Обозреватель».

На думку Кошеля, нинішнім надзвичайно ліберальним ставленням до злочинців Україна в першу чергу шкодить сама собі.

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"В багатьох країнах світу існують різні обмеження виборчих прав громадян. Тому цілком логічно позбавляти права голосувати осіб, які брали участь в незаконних референдумах ", - вважає Кошель.

Однак, на думку активіста, зараз набагато важливіше порушувати кримінальні справи проти тих громадян України, які були задіяні в організації «виборчого процесу».

"Наприклад, в окупованому Криму більше 100 000 громадян брали участь в організації псевдовиборів Володимира Путіна. Це члени виборчих комітетів, так звані партійні агітатори, так звані спостерігачі тощо", - навів він приклад.

"Ці громадяни повинні знати, що в разі, якщо вони перетинають лінію розмежування з Україною, їх вже будуть чекати правоохоронці з наручниками. На мою думку, не треба цього боятися, навіть коли мова йде про таку величезну кількість людей, оскільки у цих громадян є вибір: або служити Путіну, або відчувати себе вільним громадянином України ", - зазначив Кошель.

Раніше нинішній голова ЦВК Андрій Магера запропонував позбавляти громадянства учасників так званого "референдуму" Л/ДНР". Деякі користувачі соцмережі розцінили таку пропозицію як піар-ход Магери, зроблений під завісу його каденції.

Навесні цього року із пропозицією позбавляти громадянства за участь у «виборах» президента РФ у Криму виступав президент Петро Порошенко.