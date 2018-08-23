Луценко привітав українців з Днем Незалежності і показав новонароджену онуку (фото, відео)

Генпрокурор зазначив, що пишається тим, що його діти і внуки народилися і живуть в Україні.

У привітанні до Дня Незалежності України генпрокурор Юрій Луценко запевнив українців, що "після сутінок завжди настає світло".

Луценко опублікував відео з привітанням на своїй сторінці в Facebook. Він показав всю свою родину, у тому числі і новонароджену внучку, яку назвали Олександрою.

Генпрокурор зазначив, що пишається тим, що його діти і внуки народилися і живуть в Україні. У відео він також показав свою бібліотеку і "улюбленця" сім'ї - бернського зенненхуда Черчіля, якого ще цуценям Ірина Луценко подарувала чоловікові на День народження.

Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко запропонував замінити «пострадянський» звання Героя України новою нагородою.