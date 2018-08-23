Луценко привітав українців з Днем Незалежності і показав новонароджену онуку (фото, відео)
19:00, 23 серпня 2018Політика
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Генпрокурор зазначив, що пишається тим, що його діти і внуки народилися і живуть в Україні.
Луценко показав онуку Олександру / facebook.com/LlutsenkoYuri
У привітанні до Дня Незалежності України генпрокурор Юрій Луценко запевнив українців, що "після сутінок завжди настає світло".
Луценко опублікував відео з привітанням на своїй сторінці в Facebook. Він показав всю свою родину, у тому числі і новонароджену внучку, яку назвали Олександрою.
Генпрокурор зазначив, що пишається тим, що його діти і внуки народилися і живуть в Україні. У відео він також показав свою бібліотеку і "улюбленця" сім'ї - бернського зенненхуда Черчіля, якого ще цуценям Ірина Луценко подарувала чоловікові на День народження.
Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко запропонував замінити «пострадянський» звання Героя України новою нагородою.
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