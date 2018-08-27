Економіка Австрії не страждає від санкцій проти Росії - посол України

Український дипломат зазначив, що торгівля між Австрією та Росією зростає.

Посол України в Австрії Олександр Щерба заявляє, що статистика не підтверджує, що економіка Австрії страждає від запроваджених Європейським Союзом проти Російської Федерації санкцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав у Києві під час засідання прес-клубу МЗС.

Читайте такожКанцлер Австрії запевнив у підтримці позиції ЄС стосовно Росії попри "весільний візит" Путіна

«Якщо дивитися на статистику, то статистика цього не підтверджує», - сказав посол, відповідаючи на питання, чи страждає економіка Австрії від запроваджених Євросоюзом санкцій проти Росії.

Він наголосив, що необхідно оперувати не точками зору, а фактами.

При цьому посол додав, що в Австрії «торгівля з Росією зростає так само, як і економіка Австрії зростає рекордними темпами».

Окремо Щерба зазначив, що в Австрії підтримують побудову газопроводу «Північний потік-2». «Ви знаєте, що Австрія підтримує «Північний потік-2». Вони цього абсолютно не приховують. Вони кажуть, що це не політичний, а суто комерційний проект... Позиція достатньо чітка», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе висловився за скасування санкцій проти Росії. "Санкції завдали шкоди, зокрема, нашої австрійської економіки. Настав час покласти край цим болісним санкцій і нормалізувати політичні та економічні відносини з Росією", - сказав віце-канцлер.