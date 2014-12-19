Семенченко пояснив, навіщо прогулювався серед бойовиків "ДНР" в захопленій ДонОДА (відео)

Відео з участю народного депутата з'явилося в мережі ще на початку березня, але активно поширювати його почали 18-19 грудня 2014 року, повідомляє НВ.

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За словами Семенченко, після київського Майдану у Донецьку була створена Самооборона Майдану.

"Я, як член Самооборони Майдану, заходив в захоплені будівлі. Я ходив на ці мітинги, дивився і бачив, як міліція розступається, і пропускає мітингувальників. Я фіксував факти, про те, що міліція дійсно вела себе по-зрадницьки. Ми були там інкогніто", - розповів народний депутат.