Семенченко пояснив, навіщо прогулювався серед бойовиків "ДНР" в захопленій ДонОДА (відео)
15:49, 19 грудня 2014Політика
0 0
Народний депутат і командир добровольчого батальйону Донбас Семен Семенченко пояснив, що він робив у захопленій Донецької облдержадміністрації в березні.
Відео з участю народного депутата з'явилося в мережі ще на початку березня, але активно поширювати його почали 18-19 грудня 2014 року, повідомляє НВ.
Читайте такожБатальйон "Донбас" буде блокувати доставку вантажів на підконтрольні бойовикам території
За словами Семенченко, після київського Майдану у Донецьку була створена Самооборона Майдану.
"Я, як член Самооборони Майдану, заходив в захоплені будівлі. Я ходив на ці мітинги, дивився і бачив, як міліція розступається, і пропускає мітингувальників. Я фіксував факти, про те, що міліція дійсно вела себе по-зрадницьки. Ми були там інкогніто", - розповів народний депутат.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter