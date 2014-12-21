Бойовики в паніці тікали після невдалої атаки на Донецький аеропорт - штаб АТО

Як повідомили у прес-центрі АТО, поблизу Славяносербська терористи обстрілювали наших військових з озброєння БМП.

"Починаючи з 9:00 мінометного обстрілу зазнали позиції українських військ поблизу населених пунктів Фрунзе, Кримське і Дебальцево. У Фрунзе бойовики також вели артилерійський вогонь", - йдеться у повідомленні.

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21 грудня бойовики 6 разів обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї метеовежу і новий термінал аеропорту Донецька.

"Тут також працювали снайпери. Один раз бандити спробували атакувати українських військових, але в результаті змушені були панічно тікати", - наголосили у прес-центрі АТО.