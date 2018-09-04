Бабченко назвав наступну жертву Росії у Європі

Бабченко припустив, що можливе територіальне поглинання сусідньої країни відбудеться без війни.

Де-факто поглинання Білорусі Росією вже відбулося, і вона стане наступною метою РФ після України.

Про це повідомив російський журналіст Аркадій Бабченко в ефірі Радіо НВ.

Читайте такожПідозрюваний в організації "вбивста" Бабченка Герман пішов на угоду зі слідством - Луценко

"Мені здається, що Білорусь буде наступною, бо це одна з найбільш очевидних цілей. Де-факто, на мій погляд, поглинання Білорусі Росією вже відбулося. І зараз йдуть навчання на Далекому Сході з Китаєм, попередніми були навчання Захід-2017 на території Білорусі, і це говорить про те, що про державний суверенітет Білорусі вже можна говорити все менше і менше", - зазначив він.

Бабченко припустив, що можливе територіальне поглинання відбудеться без війни, а також внаслідок можливого створення нової територіально-державної формації президент РФ Володимир Путін зможе "обнулити" термін своїх повноважень на цій посаді.