Порошенко: європейська та євроатлантична інтеграція – безальтернативний шлях для України

Про це Глава держави заявив під час традиційного передноворічного дипломатичного прийому для керівників дипломатичних місій та представників іноземних держав, повідомляє прес-служба президента.

Порошенко наголосив, що Український народ бореться зараз за свою свободу, гідність і можливість йти обраним шляхом. "Українці вже заплатили за свою свободу дуже високу ціну", - зазначив він.

Говорячи про анексію Криму, Глава держави заявив: "Ми ніколи не змиримось з таким розвитком подій. Боротьба за повернення Криму триватиме доти, доки не буде відновлено справедливість та історичну правду".

Президент подякував країнам за підтримку України, зокрема, Сполученим Штатам Америки за прийняття Акту на підтримку свободи України, а також Канаді, Японії, Австралії та європейським країнам. "Боротьба України за свою незалежність, територіальну цілісність, суверенітет стала моментом істини в наших відносинах з державами світу", – наголосив він.

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Порошенко зазначив, що європейська та євроатлантична інтеграція – безальтернативний шлях для України. Саме тому він запропонував на розгляд Верховної Ради законопроект про відмову від позаблокового статусу України. "Приналежність до Європи є єдиною можливою формою існування держави Україна", – заявив Президент, відзначивши, що підписання у 2014 році Угоди про асоціацію з ЄС стало стратегічним кроком, і влада буде робити все можливе, щоб провести реформи та імплементувати Угоду.

Президент звернувся до присутніх послів з проханням підтримати Україну. "Я звертаюсь до всього світу: прошу приєднатись до нас у нашій боротьбі. Приєднайтеся до України у її справі – справі миру, реформ та утвердження людської гідності та свободи", – закликав Порошенко.