Пенсії прокурорам, суддям і нардепам будуть обмежені - Розенко

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише INSIDER.

"В нинішньому бюджеті у нас передбачені обмеження на виплату пенсій прокурорам, суддям чиновникам, народним депутатам, тощо. Але це буде лише перший крок. Наступним кроком ми урядом внесемо в Верховну Раду законопроект щодо переходу на єдині принципи нарахування пенсії, щоб і у чиновників і у звичайної людини був єдиний принцип нарахування пенсій, була соціальна справедливість", - сказав Розенко.

Він також в черговий раз запевнив, що Кабмін не пропонує підвищувати пенсійний вік до 65 років, але зазначив, що в уряді все ж готують пенсійну реформу.

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Міністр також розповів про обмеження пільг на ЖКП для забезпечених верств населення.

"Стосовно пільг. Так само нас чекає дуже не проста дискусія. Нажаль дуже багато людей за останні 24 роки звикли жити так, як жили всі 24 роки. Право на пільгу надається будь кому. Має право досить багато багатих людей. Звикли не сплачувати за житлово-комунальні послуги повну вартість. Будемо від цього відходити. Ми прив’яжемо пільги на ЖКП до доходу людини", - запевнив він.