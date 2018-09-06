Нардеп від УКРОПу та спікер польського Сейму домовилися про проведення в Карпатах міжнародної конференції

У лютому 2019 року в «Буковелі» відбудеться міжнародна конференція «Європа Карпат».

Про таке під час 28-го Міжнародного економічного форуму, який проходить у польському місті Криниця-Здруй, домовилися народний депутат України від УКРОПу, учасник президентських праймеріз політсили Олександр Шевченко та керівник польського парламенту, Маршалок Сейму Польщі Марек Кухцінський.

За словами Олександра Шевченка, міжнародна конференція «Європа Карпат» об’єднає парламентарів, урядовців та науковців із Європи у питанні розвитку Карпатського регіону. У цьому заході традиційно беруть участь Україна, Румунія, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Сербія, Молдова тощо.

«Наразі Україна – єдина країна Карпатського регіону, яка не є членом Європейського Союзу. Та, попри все, вона володіє потужним економічним потенціалом. Проведення в «Буковелі» конференції дасть можливість обговорити проблеми, що існують в спільному географічному європейському регіоні, а також знайти шляхи їхнього вирішення. Крім того, ми матимемо змогу представити державу як інвестиційно привабливу, культурну, сильну та багату країну. «Буковель» стане сходинкою до єднання європейських народів. Конференція, яка відбудеться вперше в Україні, стане початком великої співпраці з представниками європейської політики, науковцями та експертами. Це додатковий поштовх до того, що наша держава буде потужною країною, однією з лідерів у європейській родині», – зазначив учасник президентських праймеріз УКРОПу Олександр Шевченко.

«Пропозиція організувати конференцію в «Буковелі» є дуже хорошою, адже це місце дозволить відчути дух Карпат зсередини. Це майданчик обміну поглядами та ідеями щодо спільних дій для розвитку як Карпатського регіону, так і Центрально-Східної Європи», – наголосив Маршалек Сейму Польщі Марек Кухцінський.

У рамках конференції «Європа Карпат» запланували також провести колегіум щодо співпраці університетів Карпатського регіону.

«Буде створений окремий панельний блок щодо ролі університетів у розвитку регіону. Так, Прикарпатський національний університет тісно співпрацює з Варшавським національним університетом. Зокрема, реалізовується проект відновлення астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван. Також ми зацікавлені в залученні до участі в цій панелі й інших вишів», – каже ректор ПНУ ім. Василя Стефаника Ігор Цепенда.