У "Народному фронті" заявили про підтримку урядом їхньої ініціативи щодо збільшення зарплат військовим

Фінансування Збройних Сил у 2019 році планується на рівні 5,1% ВВП.

Фракція "Народний фронт" виступила з ініціативою підвищити заробітну плату українським військовослужбовцям.

З такою пропозицією до прем'єр-міністра звернувся керівник фракції Максим Бурбак під час години запитань до уряду.

Керівник фракції, зокрема, запитав у Володимира Гройсмана чи підтримає уряд цю ініціативу і чи буде збережена норма фінансування Збройних Сил на рівні не менше 5% ВВП, яку було запроваджено ще урядом Арсенія Яценюка.

"В 2015 - 2016 роках урядом Арсенія Яценюка було втричі збільшено зарплатню нашим військовослужбовцям. "Народний фронт" виходить з ініціативою збільшити зарплатню нашим військовослужбовцям, особливо тим, які зараз захищають крану на Сході. Чи це буде передбачено в бюджеті наступного року - суттєве збільшення зарплатні нашим військовослужбовцям?", - запитав Прем’єр-міністра керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

За словами Володимира Гройсмана, в Державному бюджеті 2019 року на фінансування Збройних Сил передбачено 201 млрд грн.

"Уряд на засіданні РНБО вніс пропозицію збільшити оборонний бюджет на 23 млрд грн - до 201 млрд грн", - зазначив Прем'єр-міністр.

"Ми підтримуємо те, що було розпочато Урядом Арсенія Яценюка", - наголосив Володимир Гройсман.

"Цих коштів абсолютно достатньо за однієї умови - при ефективному відкритому використанні цих ресурсів. Для того щоб не тільки забезпечувати оновлення озброєння, а й підвищити заробітну плату українським воїнам", - підкреслив очільник Уряду.

Він також додав, що фінансування Збройних Сил у 2019 році планується на рівні 5,1% ВВП.