Американський аналітик порадив, як захистити Україну від нападу РФ з моря

Аналітик пропонує надати протикорабельні ракети і норвезькі ракети ВМС. Україні також потрібна платформа для запуску, система наведення цілі, радар.

Заблокувавши Азовське море, Москва має можливість провести повітряно-морську десантну операцію для того, щоб ізолювати Маріуполь і південь узбережжя України аж до Одеси.

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Це стало можливим завдяки постійному укріпленню Росією наземних, повітряних та військово-морських сил в Криму та поблизу нього, пише провідний дослідник американського аналітичного центру ​American Foreign Policy Council в статті для Atlantic Council Стівен Бланк, передає Голос Америки.

Така повітряно-морська десантна операція, на думку дослідника, може включати масовані удари по наземних цілях. Ще одна можливість – використання повітряних сил для прикриття десантної операції, або військово-морської операції з обстрілу узбережжя з моря. Те, що весь повітряний десант РФ бере участь в операції "Восток-2018" на Далекому Сході може означати, що Москва готується до використання цих сил в майбутніх десантних операціях, ймовірно, в якості першої фази комбінованого збройного нападу на Чорноморське узбережжя України.

Ймовірно, блокада Москвою Азовського моря пошириться і на узбережжя Одеси і може маті на меті захоплення родовищ енергоресурсів, які все ще залишаються під контролем України, розмірковує Бланк.

Аналітик переконаний, що саме тепер варто запропонувати зброю на допомогу Україні, оскільки ніяких зрушень у переговорах спецпредставника США з питань України Курта Волкера з представником Москви Владиславом Сурковим немає. Аналітик пропонує надати протикорабельні ракети через US-AGM-84 Harpoon Block II, AGM-158C LRASM A, та норвезькі ракети ВМС. Україні також потрібна платформа для запуску, система наведення цілі, радар.

Через те, що Москва відмовляється вести переговори з виконання Мінських домовленостей, стверджує Бланк, США та ключові європейські союзники мають поєднати додатковий військовий тиск, спрямований на зміцнення самооборони України і посилити тиск на Москву.

Причини цього, на думку дослідника, очевидні. Вторгнення у Крим та на Донбас становить загрозу не лише для України, але і для Європи. Безпека України є життєво важливою для безпеки Європи.

Для того, щоб Україна поновила свою безпеку, незалежність та територіальну цілісність однієї зброї замало, наголошує Бланк. Він також закликає досягти стратегічного консенсусу - ведення війни в ситуації, коли немає політичного розуміння стосовно того, що забезпечить тривалий мир в Європі призведе лише до нових конфліктів, від яких ніхто не виграє, переконаний аналітик.