В Італії суд вирішує долю нацгвардійця Марківа, обвинуваченого у вбивстві фоторепортера на Донбасі (відео)
В Італії суд присяжних міста Павії вирішує долю нацгвардійця Віталія Марківа, який там за гратами більше року. Його звинувачують у причетності до вбивства італійського фоторепортера на Донбасі чотири роки тому.
6 липня в містечку Павії недалеко від Мілана розпочався суд над українським військовим Віталієм Марківим за звинуваченням у причетності до загибелі італійського фотографа на Донбасі чотири роки тому.
Під час першого засідання несподіваним поворотом гучної справи стала презентація цивільного позову проти держави Україна з боку журналістських організацій Італії, які, крім сім'ї загиблого репортера, включилися до суду як потерпіла сторона.
Таким чином процес стає політичним і набуває більш широкий розмах, вважають співрозмовники журналіста, коментуючи факт прийняття позову проти української держави.