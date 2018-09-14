В Італії суд вирішує долю нацгвардійця Марківа, обвинуваченого у вбивстві фоторепортера на Донбасі (відео)

Під час першого засідання несподіваним поворотом гучної справи стала презентація цивільного позову проти держави Україна з боку журналістських організацій Італії, які, крім сім'ї загиблого репортера, включилися до суду як потерпіла сторона.

В Італії суд присяжних міста Павії вирішує долю нацгвардійця Віталія Марківа, який там за гратами більше року. Його звинувачують у причетності до вбивства італійського фоторепортера на Донбасі чотири роки тому.

6 липня в містечку Павії недалеко від Мілана розпочався суд над українським військовим Віталієм Марківим за звинуваченням у причетності до загибелі італійського фотографа на Донбасі чотири роки тому.

Під час першого засідання несподіваним поворотом гучної справи стала презентація цивільного позову проти держави Україна з боку журналістських організацій Італії, які, крім сім'ї загиблого репортера, включилися до суду як потерпіла сторона.

Таким чином процес стає політичним і набуває більш широкий розмах, вважають співрозмовники журналіста, коментуючи факт прийняття позову проти української держави.