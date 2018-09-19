Прокурор, який назвав "нікчемним" закон про амністію учасників Революції гідності, пояснив свою позицію

КДКП сьогодні на засіданні прийняла рішення заслухати скаржника по дисциплінарному провадженню стосовно прокурора Департаменту спецрозслідувань ГПУ Олексія Донського за коментар, який він надав УНІАН ще 3 квітня цього року.

Прокурор Департаменту спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський, який назвав "нікчемним" закон про амністію учасників Революції гідності, пояснив свою позицію.

Сьогодні Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розглянула скаргу Генеральної інспекції ГПУ на прокурора Департаменту спецрозслідувань ГПУ Олексія Донського за коментар, який він надав УНІАН в квітні, коментуючи затримання Івана Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві правоохоронців в лютому 2014 року під час подій Революції гідності.

Слід зазначити, що Генеральна інспекція є лише формальним скаржником, оскільки її скарга була ініційована на підставі репліки голови Верховної Ради Андрія Парубія у сесійній залі парламенту, який обурився, що прокурор Донський дає оцінку закону про амністію учасників Революції гідності, що прийняла Верховна Рада ще попереднього скликання.

На підставі цього закону звільнялись від відповідальності учасники подій на Майдані за низкою статей Кримінального кодексу.

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На сьогоднішньому засіданні члени КДКП запитували Донського, чому у коментарі УНІАН він назвав закон про амністію нікчемним. Окремі члени КДКП вважають, що в цьому слові міститься образа стосовно діяльності народних депутатів, які прийняли цей закон, а також втручання у діяльність народного депутата. Також вони говорили про те, що Донський як прокурор і держслужбовець не може давати оцінку законам, а повинен лише їх виконувати.

Своєю чергою прокурор Донський зауважив, що слово «нікчемний» у даному випадку не може бути образою, оскільки це юридичний термін, який означає, що закон про амністію суперечить Кримінальному процесуальному кодексу, а саме тій нормі, яка говорить, що закони, які суперечать КПК, не можуть бути застосовані.

Порадившись, КДКП не прийняла жодного рішення за даною скаргою, вирішивши запросити на розгляд цього питання ще й скаржника, тобто представника Генеральної інспекції.

Донський прокоментував дану ситуацію кореспонденту УНІАН: “Я виклав свою позицію. Основні питання, які ставили мені члени комісії, були пов’язані з тим, що мої висловлювання в коментарі УНІАН начебто викликали суспільний резонанс у ЗМІ. А я намагався довести, що негативний резонанс у ЗМІ викликав сам факт затримання Бубенчика, і що це потребувало пояснень з боку прокуратури - чому до нього не було застосовано закон про амністію. Я також сказав комісії, що прокурор, в першу чергу, має інформувати суспільство”, - сказав Донський.

Також він додав, що запит від голови Верховної Ради до Генпрокуратури стосовно його висловлювання не надходив. Натомість від апарату ВР надійшла стенограма Верховної Ради з критичними словами Парубія на адресу Донського. “При цьому порушення в моїх діях вбачають начебто у втручанні в діяльність народних депутатів, хоча жодного звернення з боку народних депутатів чи спікера немає”, - зазначив прокурор.

Окрім того, Донський звернув увагу, що закон про амністію, який він критикував у коментарі, донині не застосовано до Бубенчика, слідчі дії в його справі тривають, йому регулярно продовжують запобіжний захід.

“Я звертаю увагу, що мене відсторонили від справи після даного коментаря ще 4 квітня. Зараз 19 вересня. Понад 5 місяців групу прокурорів у справі Бубенчика очолює заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська. Якби питання було в мені, що я неправильно прокоментував закон, то справа проти Бубенчика мала би бути давно закрита. Відповідну вказівку мав би дати генпрокурор - звернутися до суду з клопотанням про звільнення від відповідальності Бубенчика без проведення розслідування. Але цього не зроблено. Тобто те питання, яке ви мені поставили 3 квітня, залишається актуальним - чому закон про амністію не застосовується до Бубенчика”, - наголосив прокурор.

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Як повідомляв УНІАН, 3 квітня у Facebook з’явилася інформація про затримання й вручення підозри учаснику Революції гідності Івану Бубенчику, який підозрюється у причетності до вбивства співробітників спецпідрозділу МВС “Беркут” на Майдані.

Прокурор Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Олексій Донський повідомив УНІАН, що активісту висунуто підозру у двох вбивствах й одному замаху на вбивство «беркутівців».

Крім того, він додав, що Бубенчик раніше перебував у статусі свідка у кримінальному провадженні про вбивства правоохоронців під час акцій протесту взимку 2014 року, однак ухилявся від співпраці зі слідством, тому не існує інших механізмів залучити його до слідчих дій, крім примусу.

Крім того, Донський зауважив, що закон про заборону переслідувань учасників Революції гідності, прийнятий парламентом 21 лютого 2014 року після втечі екс-президента Віктора Януковича, не може бути застосований до підозрюваного Бубенчика.

“По-перше, про це ще рано говорити. По-друге, там немає статті 115 (ККУ), там лише є стаття щодо замаху на правоохоронців, а по-третє, цей закон є нікчемним, оскільки прописаний так, що суперечить Кримінальному процесуальному кодексу, в якому йдеться про те, що будь-який закон, який не відповідає порядку, прописаному в КПК, не може бути застосований”, - підкреслив прокурор.