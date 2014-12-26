У Раді створили міжфракційне об'єднання з повернення Криму
Сьогодні у Верховній Раді України було створено міжфракційне об’єднання народних депутатів, яке буде працювати над питанням повернення Криму.
Про це під час ефіру на українському телеканалі заявив народний депутат, член фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Юлій Мамчур. Про це повідомляє прес-служба блоку БПП.
«Перш за все, сьогодні в Криму необхідно відновити українські теле- та радіоканали», - сказав народний депутат.
«Зараз орієнтовно 700-800 тисяч українців проживають в Криму. Не всі вони проросійськи налаштовані. Для того, щоб вони могли отримувати інформацію про Україну, потрібно, щоб радіо і телебачення туди доходило. Поки що цього немає. Для цього потрібно боротися за мізки тамтешніх українців», - наголосив Мамчур.
Народний депутат також звернув увагу, що не можна забувати і про кримськотатарське населення Криму.
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«В Криму проживає близько 700 тисяч татар, котрі є корінним населенням півострова Крим. А це величезна кількість населення. Треба, щоб вони відчували, що континентальна Україна робить хоча б якісь кроки для повернення Криму. Щоб люди відчували турботу і держави, і президента за них», - підкреслив народний депутат.
Він також зазначив, що найкраще повернути Крим до України – мирним шляхом. «Але ми не виключаємо варіанти силового повернення Криму, тому що це наша територія», - наголосив Мамчур.