У Раді створили міжфракційне об'єднання з повернення Криму

Про це під час ефіру на українському телеканалі заявив народний депутат, член фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Юлій Мамчур. Про це повідомляє прес-служба блоку БПП.

«Перш за все, сьогодні в Криму необхідно відновити українські теле- та радіоканали», - сказав народний депутат.

«Зараз орієнтовно 700-800 тисяч українців проживають в Криму. Не всі вони проросійськи налаштовані. Для того, щоб вони могли отримувати інформацію про Україну, потрібно, щоб радіо і телебачення туди доходило. Поки що цього немає. Для цього потрібно боротися за мізки тамтешніх українців», - наголосив Мамчур.

Народний депутат також звернув увагу, що не можна забувати і про кримськотатарське населення Криму.

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«В Криму проживає близько 700 тисяч татар, котрі є корінним населенням півострова Крим. А це величезна кількість населення. Треба, щоб вони відчували, що континентальна Україна робить хоча б якісь кроки для повернення Криму. Щоб люди відчували турботу і держави, і президента за них», - підкреслив народний депутат.

Він також зазначив, що найкраще повернути Крим до України – мирним шляхом. «Але ми не виключаємо варіанти силового повернення Криму, тому що це наша територія», - наголосив Мамчур.