Ситник прогнозує ще "більш радикальний сценарій" в антикорупційних органах перед виборами

За його словами, конфлікти з участю антикорупційних органів можуть свідчити про бажання змінити керівництво НАБУ.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник допустив арешти в антикорупційних органах перед виборами. Читайте такожГолова САП Холодницький: заява про відставку написана ще у 2015 році Про це він заявив в ефірі "UA:Перший". За словами директора НАБУ, події, які відбуваються протягом кількох останніх тижнів за участю антикорупційних органів, можуть свідчити про бажання змінити керівництво НАБУ. "До виборів залишається зовсім мало часу і, думаю, буде більш радикальний сценарій - арешти, затримання", - сказав Ситник.

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