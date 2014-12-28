У Львові оприлюднили перелік пошкоджень від обстрілу будинку Садового (фото)

У будинку міського голови Львова Андрія Садового внаслідок вибуху пошкоджено зовнішню штукатурку на площі 0,5 м кв., вибито 2 склопакети вікон та 3 склопакети трьох дверей, пошкоджено водостічну трубу.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

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Як зазначається у повідомленні, на місці події працювали основні підрозділи сил цивільного захисту області і міста Львова у складі 59 осіб та 19 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 26 на 27 грудня, будинок міського голови Львова Андрія Садового у Львові невідомі обстріляли з гранатомету «Муха».