У Львові оприлюднили перелік пошкоджень від обстрілу будинку Садового (фото)
12:25, 28 грудня 2014Політика
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Зокрема вибито 2 склопакети вікон та 3 склопакети трьох дверей.
Будинок Садового знову обстріляли / Фото УНІАН
У будинку міського голови Львова Андрія Садового внаслідок вибуху пошкоджено зовнішню штукатурку на площі 0,5 м кв., вибито 2 склопакети вікон та 3 склопакети трьох дверей, пошкоджено водостічну трубу.
Про це сьогодні повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
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Як зазначається у повідомленні, на місці події працювали основні підрозділи сил цивільного захисту області і міста Львова у складі 59 осіб та 19 одиниць техніки.
У будинку вибито 2 склопакети вікон / Фото УНІАН
Фото УНІАН
Пошкоджено зовнішню штукатурку будинку / Фото УНІАН
Як повідомляв УНІАН, у ніч з 26 на 27 грудня, будинок міського голови Львова Андрія Садового у Львові невідомі обстріляли з гранатомету «Муха».
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