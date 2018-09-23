Луценко заявив, що Ситник не демонструє результатів роботи на посаді директора НАБУ
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не демонструє результатів своєї роботи на посаді.
Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю ТСН.Тиждень.
За його словами, протистояння між НАБУ і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою є "безглуздим", а очільникам відомств слід знайти "спосіб спілкування і роботи задля суспільного інтересу".
"Хто б і як до кого не ставився з силових структур, вони мають в співпраці добиватися суспільного результату. Ніхто старшим в домі не може бути. Старшим є тільки закон, а керівники мають спілкуватися", - вважає Луценко.
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"Усіх пообзивати корупціонерами, негідниками, які хочуть зла усій країні - це дуже легко, але це дорога в нікуди. Це дорога в нікуди, якою, на жаль, вперто іде керівництво НАБУ. ..В них немає результатів. Їх не існує. І Ситник має або попросити допомоги в іноземних фахівців чи українських фахівців – в кого завгодно, аби визнати, що це не його можливості. Ну далі не можна ставити всю країну заручником амбіцій і безталанності однієї людини", - переконаний генпрокурор.
На його думку, єдиний метод оцінити роботу Ситника на посаді глави НАБУ - це провести відкритий, об’єктивний аудит роботи цих двох структур.
"Якщо справа дійсно персонально в Ситнику, значить треба цю проблему вирішувати. Якщо питання є, скажімо, до законності функціонування механізму, напевно, треба поправити. Але далі робити вигляд, що все добре уже неможливо", - додав Луценко.
Як повідомляв УНІАН, 19 вересня співробітники Управління державної охорони (УДО) виявили кабель для прослуховування, який прокладали з будівлі лікарні "Охматдит" до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Її керівнник Назар Холодницький натякнув, що за цим може стояти НАБУ.
Своєю чергою, представники НАБУ заявили, що не встановлювали засоби прослуховування в САП і їхніх співробітників за це ніхто не затримував.
Згодом у САП заявили про конфлікт біля свого офісу із співробітниками НАБУ після виявленої у дворі нової "прослушки". За інформацією САП, у внутрішньому дворі прокуратури було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ, після чого автомобіль було заблоковано працівниками Національної поліції та УДО для проведення невідкладних слідчих та процесуальних дій.