Луценко заявив, що Ситник не демонструє результатів роботи на посаді директора НАБУ

Генпрокурор називає протистояння між НАБУ і САП "безглуздим" і радить очільникам відомств знайти "спосіб спілкування і роботи задля суспільного інтересу".

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не демонструє результатів своєї роботи на посаді.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

За його словами, протистояння між НАБУ і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою є "безглуздим", а очільникам відомств слід знайти "спосіб спілкування і роботи задля суспільного інтересу".

"Хто б і як до кого не ставився з силових структур, вони мають в співпраці добиватися суспільного результату. Ніхто старшим в домі не може бути. Старшим є тільки закон, а керівники мають спілкуватися", - вважає Луценко.

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"Усіх пообзивати корупціонерами, негідниками, які хочуть зла усій країні - це дуже легко, але це дорога в нікуди. Це дорога в нікуди, якою, на жаль, вперто іде керівництво НАБУ. ..В них немає результатів. Їх не існує. І Ситник має або попросити допомоги в іноземних фахівців чи українських фахівців – в кого завгодно, аби визнати, що це не його можливості. Ну далі не можна ставити всю країну заручником амбіцій і безталанності однієї людини", - переконаний генпрокурор.

На його думку, єдиний метод оцінити роботу Ситника на посаді глави НАБУ - це провести відкритий, об’єктивний аудит роботи цих двох структур.

"Якщо справа дійсно персонально в Ситнику, значить треба цю проблему вирішувати. Якщо питання є, скажімо, до законності функціонування механізму, напевно, треба поправити. Але далі робити вигляд, що все добре уже неможливо", - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня співробітники Управління державної охорони (УДО) виявили кабель для прослуховування, який прокладали з будівлі лікарні "Охматдит" до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Її керівнник Назар Холодницький натякнув, що за цим може стояти НАБУ.

Своєю чергою, представники НАБУ заявили, що не встановлювали засоби прослуховування в САП і їхніх співробітників за це ніхто не затримував.

Згодом у САП заявили про конфлікт біля свого офісу із співробітниками НАБУ після виявленої у дворі нової "прослушки". За інформацією САП, у внутрішньому дворі прокуратури було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ, після чого автомобіль було заблоковано працівниками Національної поліції та УДО для проведення невідкладних слідчих та процесуальних дій.