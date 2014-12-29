Рада через кнопкодавство переголосувала за реформу міжбюджетних відносин



Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР України Володимир Гройсман погодився поставити закон на переголосування після блокування трибуни депутатами.

Він повідомив, що отримав заяву про те, що один із депутатів від «Народного фронту» проголосував за депутата Руслана Лук’янчука.

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Під час переголосування за законопроект проголосувало 232 народних депутати із 324, зареєстрованих у сесійній залі.

Трибуну депутатами було розблоковано відразу після того, як спікер заявив, що поставить закон на переголосування.