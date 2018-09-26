Президентський рейтинг від КМІС: Зеленський зрівнявся з Порошенком

На другому місці за результатами опитування опинилися Порошенко та Зеленський - у них по 6,5%

Якби вибори президента України відбувалися у вересні, то 10,6% опитаних громадян проголосували б за Юлію Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного з 8 по 23 вересня 2018 року.

На другому місці опинилися Петро Порошенко та Володимир Зеленський - у них по 6,5%. Далі йде Анатолій Гриценко, у нього 6%.

4,6% готові проголосувати за Святослава Вакарчука, 4,4% – за Юрія Бойка, 4,1% – за Вадима Рабіновича, 3,7% – за Олега Ляшка, 2,3% – за Андрія Садового, 1,1% – за Олександра Шевченка, за інших кандидатів – загалом 5,1%.

При цьому 4,9% викреслили б усіх кандидатів, зіпсували б бюлетень, 12,4% – вирішили не брати участь у голосуванні, 26,6% – не визначилися, за кого голосувати, 1,3% – відмовилися відповідати на запитання.

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Крім того, якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині вересня), то виходить:

19,3% проголосували б за Юлію Тимошенко,

11,9% – за Петра Порошенка,

11,8% – за Володимира Зеленського,

10,9% – за Анатолія Гриценка,

8,4% – за Святослава Вакарчука,

8,1% – за Юрія Бойка,

7,5% – за Вадима Рабіновича,

6,7% – за Олега Ляшка,

4,2% – за Андрія Садового,

2% – за Олександра Шевченка,

за інших кандидатів – загалом 9,3%.

Методом особистого інтерв'ю опитано 2026 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% — для показників, близьких до 25%, 2,0% — для показників, близьких до 10%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.