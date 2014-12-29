Діяльність Антикорупційного бюро має бути відчутна з перших днів - Порошенко

Про це він заявив на прес-конференції.

"Закон про антикорупційне бюро буде змінений. Частина закону не влаштовує Раду Європи. Частина положень його не влаштовує міжнародні організації, оскільки в умовах отримання Україною фінансової допомоги вони викладають своє бачення, з яким я згоден, щодо ефективності функціонування антикорупційного бюро. Але я дуже оптимістично дивлюся на створення Антикорупційоного бюро. Ключове питання – це щоб діяльність антикорупційного бюро була відчутна з перших днів його роботи", - сказав Порошенко.

Читайте такожГлавою Антикорупційного бюро може стати екс-помічник прокурора США - ЗМІВін розповів, що зустрінеться з членами бюро.

"З восьмого по десяте у мене з членами Антикорупційного бюро відбудеться зустріч", - сказав президент.

Також голова держави згадав про кандидатів у голови бюро.

"Декілька кандидатів, які мені вже відомі, на пост глави Антикорупційного бюро дають мені надію, що корупція буже подолана. Попереду нас чекає велика робота. Але вже зроблено дуже багато. Нам потрібна стійкість", - сказав Порошенко.

Довідка. Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України". 23 жовтня президент підписав цей закон.

Закон передбачає створення спеціального державного правоохоронного органу, завданням якого є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, вчиненим вищими посадовими особами, які становлять загрозу національній безпеці.

У грудні Порошенко призначив трьох членів комісії з проведення конкурсу серед кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Ними стали визнані правозахисники Рефат Чубаров, Євген Захаров та історик Ярослав Грицак.

Кабінет міністрів, у свою чергу, членами комісії з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро затвердив таких осіб: Йосип Зісельс - виконавчий віце-президент Конгресу національних громад (за згодою); Олександра Яновська - професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, суддя ad hoc Європейського суду з прав людини (за згодою); Юрій Бутусов - головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ” (за згодою).

Членами комісії від Верховної Ради обрано Джованні Кеслера - директора Європейського бюро з питань боротьби з шахрайством, Євгена Нищука - громадського діяча, колишнього міністра культури України, Віктора Мусіяку - громадського та політичного діяча, професора Києво-Могилянської академії, одного з авторів тексту Конституції України.