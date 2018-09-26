Україна збільшила своє представництво в Інтерполі до трьох осіб
Кількість представників України в Інтерполі зросла до трьох осіб.
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної поліції. Зазначається, що сьогодні голова Нацполіції Сергій Князєв в рамках візиту до Європолу провів робочу зустріч з його генеральним секретарем Юргеном Штоком, під час якої і обговорювались ці зміни.
Учасники зустрічі досягнули домовленостей щодо представлення в Міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерпол) ще двох офіцерів, які будуть в ній постійними представниками України. Їх представлення відбудеться вже у жовтні цього року.
Українські представники приступлять до виконання своїх обов’язків в штаб-квартирі Інтерполу в Ліоні терміном на чотири роки.
Відтак, кількість представників України в Інтерполі зросла до трьох поліцейських.