СБУ обшуками у "Буковелі" тисне на занадто сміливого конкурента Порошенка на виборах - "Гроші" (відео)

Справжня причина – банальне бажання за допомогою СБУ натиснути на занадто відвертого сміливого конкурента на виборах президента Олександра Шевченка.

Співробітники СБУ провели обшуки на курорті «Буковель» через критику з боку Олександра Шевченка, який заявив про своїй наміри брати участь у виборах президента, діючої влади.

Як йдеться в сюжеті програми «Гроші» на телеканалу 1+1, Шевченко, який є засновником «Буковелю», оприлюднив ролик із критикою президента, після чого на курорті почались обшуки. За дивним збігом обставин, він є десятці лідерів президентських перегонів.

За даними журналістів, СБУшник Микола Лисиненко реалізовував план із придушення Євромайдану. А у 2017-му цей таємничий полковник потрапив у камери проекту «Схеми», які зафіксували його неспівмірний із зарплатнею автомобіль. Тоді він був одним із керівників найприбутковішого підрозділу СБУ – головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки.

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«Саме руками його підлеглих і в інтересах кума Путіна Віктора Медведчука влада розчистила ринок скрапленого газу. Також колеги цього спецслужбіста прославились причетністю до оборудок із імпортом волоських горіхів. Були замішані в історіях пресингу фармацевтичних та ІТ-компаній», – йдеться в сюжеті.

Лисиненка цьогоріч переводять у західний регіон та призначають заступником голови СБУ. Там він куруватиме близький йому найприбутковіший напрямок – діяльність підрозділів все тієї ж економічної контррозвідки. Разом із Лисиненком до Івано-Франківська із Києва переїхали перевірені товариші – Назарук та Черниш. Ця трійка – лише виконавці на регіональному рівні, кажуть у «Буковелі».

Куратором пресингу бізнесу у центрі вважається та сама людина, про яку нещодавно розповідали київські підприємці, бізнес яких також пресують – генерал-полковник Олег Фролов, заступник голови СБУ. Він курує усю прибуткову економічну контррозвідку. Інсайдери кажуть, що Лисиненко й компанія – це його кадри, які сумлінно сьогодні виконують буковельське замовлення.

Отже, прибуття сотень співробітників СБУ у Буковель – це, ймовірно, не справа якого-небудь неякісного асфальту, який насправді, як пересвідчились журналісти, хороший. Справжня причина – банальне бажання за допомогою СБУ натиснути на занадто відвертого сміливого конкурента Олександра Шевченка, резюмується у сюжеті.