Порошенко вважає візит Лукашенка до Києва своєчасним, важливим та символічним

20:32, 30 грудня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко вважає візит президента Білорусі Олександра Лукашенка, який прибуде в Україну в неділю, своєчасним, важливим та символічним.

Порошенко розповів Назарбаєву про візит Лушенка / Фото УНІАН

Про це глава держави сказав під час телефонної розмови з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, що відбулася в п’ятницю ввечері, повідомляє президентська прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко запросив Назарбаєва відвідати з візитом Україну в понеділок.

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