Порошенко вважає візит Лукашенка до Києва своєчасним, важливим та символічним

Про це глава держави сказав під час телефонної розмови з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, що відбулася в п’ятницю ввечері, повідомляє президентська прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко запросив Назарбаєва відвідати з візитом Україну в понеділок.

Читайте такожКазахстан заявляє про готовність до проведення переговорів у нормандському форматіПрезидент Казахстану прийняв запрошення і зазначив, що це стане нагодою обговорити широкий спектр питань двосторонніх відносин, зокрема у сфері економічного співробітництво та торгівлі.