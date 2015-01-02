Кличко: Путін хворий. Він зробив те, що я вважав неможливим

Про це він заявив в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse, опублікованому в п'ятницю, 2 січня, передає DW.

"Путін хворий. Путін своєю тактикою фактично зробив те, що я ніколи не вважав можливим: що хтось зможе підбурювати наші два братні народи один проти одного. Я знаю, що кажу. Моя мати росіянка. Путін хоче збудувати новий Радянський Союз, і для цієї великої імперії він потребує України", - наголосив Кличко.

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Говорячи про свою роботу в якості мера Києва, Кличко зазначив, що нині несе відповідальність за прихід іноземних інвестицій до столиці. За його словами, Київ отримав інвесторів для шести проектів. "Під час візиту до Києва в серпні канцлерка Анґела Меркель сказала мені: "Віталію, у вас є хороші контакти в Німеччині. Кожен знає вас. Користуйтеся цим", - розповів Кличко про свою зустріч з Меркель. За його словами, в Гамбурзі він говорив про економічну співпрацю з бургомістром Олафом Шольцом, під час візиту до Лондона зустрічався з мером Борисом Джонсоном, аби домовитись про партнерство між містами, та в пошуку інвестицій відвідував Тель-Авів.