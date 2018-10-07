Розколоти Європу: глава Європейської ради окреслив головний пріоритет Кремля

За словами Дональда Туска, є люди, які вважають, що занепад Європи неминучий, і в них достатньо аргументів на підтримку цієї тези.

Росія під керівництвом президента Володимира Путіна становить серйозну загрозу єдності Євросоюзу.

Про це президент Європейської ради Дональд Туск заявив 6 жовтня на конференції в Папському університеті Іоанна Павла II в Кракові, повідомляє Deutsche Welle.

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"Наша проблема - це Росія, яка підриває в Європі все що може. Я можу навести численні приклади, щоб довести, що росіяни не зупиняться ні перед чим, щоб послабити європейську єдність", - заявив Туск.

За словами голови Євроради, існують "дуже чіткі сліди втручання Росії в кампанію в ході референдуму щодо "Брекзіт", а також у конфлікт Каталонії, яка виступає за незалежність, із Мадридом.

Туск також навів як приклад ситуацію з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері й приписувану Москві кібератаку на сервери Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у Гаазі.

При цьому Туск додав, що "занепокоєний" результатами виборів до парламенту Латвії. За словами Туска, мова може йти "про поворотний момент для регіону - момент, який планувався в Кремлі, а не в Європі".

Після опрацювання даних із усіх виборчих дiльниць 7 жовтня стало відомо, що найбільший відсоток голосів - близько 20 - у Латвії набрала опозиційна Соціал-демократична партія "Згода", що представляє інтереси російськомовного населення. Основне питання тепер полягає в тому, чи вдасться їй стати правлячою партією або повториться ситуація минулих виборів, коли "Згода" перемагала, але так і залишилась в опозиції.

Резюмуючи все вищесказане, Туск зазначив: "Є люди, які вважають, що занепад Європи неминучий, і, на жаль, у них достатньо аргументів на підтримку цієї тези".

Голова Євроради обмовився, що "не одержимий антиросійською" риторикою, однак додав при цьому: "Якщо для когось основним політичним пріоритетом і є розколоти Європу, то це, безумовно, Росія".