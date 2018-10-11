За словами глави держави, на сьогодні ситуація з протиповітряною обороною кардинально змінилася.

Президент Петро Порошенко визнав, що у 2014 році Україна не мала протиповітряної оборони.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні він сказав у м. Старокостянтинів Хмельницької області під час ознайомлення з ходом проведення багатонаціональних навчань «Чисте небо-2018».

«Тоді залишалися не прикритими Київ та міста-мільйонники, а також об’єкти критичної інфраструктури… Українські літаки ржавіли на землі, а військові льотчики забули, що таке небо», - наголосив Порошенко.

За словами глави держави, на сьогодні ситуація з протиповітряною обороною кардинально змінилася. Нині Україна разом із 8 країнами-членами НАТО бере участь у міжнародних навчаннях «Чисте небо-2018», де всього задіяно 50 літаків.

Як повідомляв УНІАН, з 8 по 19 жовтня в Україні проходять міжнародні військові навчання «Чисте небо-2018». Загальна кількість військовослужбовців, яка буде задіяна у навчаннях, - до 700 осіб.

Від Повітряних сил Збройних сил України у навчаннях буде задіяно 5 підрозділів тактичної авіації і близько 350 військовослужбовців. В рамках маневрів планується здійснити близько 330 літако-вильотів.

Захід проводитиметься з метою підвищення рівня підготовки екіпажів під час виконання тактичних завдань у коаліційному середовищі, підвищення рівня взаємосумісності з повітряними силами США та інших країн-членів НАТО при ведені спільних повітряних операцій із забезпечення захисту повітряного простору, ефективного спільного управління і контролю тощо.

Під час міжнародних навчань будуть відпрацьовані тактичні завдання без застосування бойового озброєння.

Маневри відбуватимуться у повітряному просторі західної та центральної частини України.