Екс-депутат Держдуми оцінив ймовірність повернення Криму до складу України

Відповідаючи на питання про повернення Криму Україні, він відповів: "Імовірність – 100%. Питання тільки – коли".

В результаті дії західних санкцій Росія щорічно втрачає 2-3% ВВП, заявив депутат Держдуми 2007-2016 років Ілля Пономарьов. За його словами, крім фінансових втрат, головне значення санкційного тиску в тому, що РФ позбавляється майбутнього.

"Та ж нафта, яка видобувається, продовжує добуватися, але ось нові родовища, для яких потрібні нові технології, які постачали західні сервісні компанії, будуть вже неможливі. Через санкції і міжнародну ізоляцію країни пішла і зупинила нові інвестиції переважна кількість іноземних інвесторів. Розбіглися практично всі високотехнологічні компанії, які так бурхливо почали розвиватися за президентства Медведєва", - підкреслив він під час чату у "Главреді".

За його словами, прямі витрати РФ на утримання анексованого Криму становлять кілька мільярдів доларів у рік.

"Це, з одного боку, не така велика цифра для економіки Росії. Хоча вона, наприклад, більше, ніж Україна щорічно отримує за транзит російського газу. Але, наприклад, будівництво моста в Крим позбавило місто Новосибірськ мосту через річку Обь і місто Якутськ мосту через річку Лена, а без останнього цілий регіон дуже сильно гальмується у своєму розвитку", - пояснив Пономарьов.

Відповідаючи на питання про повернення Криму Україні, він відповів: "Імовірність – 100%. Питання тільки – коли".

Разом з тим він скептично оцінив ймовірність використання півострова в якості плацдарму для сухопутного наступу.

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"Швидше за все, військово-морський контингент, який перебуває в Криму, може бути використаний для контролю природних ресурсів, що знаходяться на одеській частині чорноморського шельфу, і ось про їх охорону, мені б здавалося, Україні варто було провести серйозні переговори з США і НАТО", - каже опозиціонер.

Він також додав, що РФ прагне заплутати ситуацію з населенням Криму, "розмити" тих жителів, які жили на півострові до анексії, для ускладнення процедури повернення півострова Україні.

"Подивіться на приклад Прибалтики, де після 1940 року схожий процес відбувався в рамках РСР, і подивіться, скільки зараз проблем у цих країн в цілому, так і в тих нещасних людей, які повірили своїй країні і переїхали туди після початку окупації і тим самим зробили себе заручниками великих політичних ігор", - резюмував Пономарьов.

Як повідомляв УНІАН, у Криму окупанти підняли за тривогою ракетні дивізіони протикорабельних комплексів.