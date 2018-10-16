РФ хоче випробувати в Україні технології з втручання у вибори для їхнього застосування в ЄС – Клімкін

Міністр закликає залучати суспільство та найкращих представників бізнесу й ІТ сфери до боротьби з гібридними загрозами РФ.

Російська Федерація випробовуватиме технології з втручання у наступні вибори президента в Україні для подальшого їх застосування на загальних виборах в Європейському Союзі у 2019 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського зовнішньополітичного відомства, сьогодні в Брюсселі міністр закордонних справ України Павло Клімкін взяв участь у конференції високого рівня «Втручання у вибори в цифрову еру», організатором якої виступила Європейська комісія.

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Так, у своєму виступі Клімкін наголосив, що цілісність виборчих процесів є на сьогодні спільним викликом для Євросоюзу і України, яка з 2014 року потерпає від гібридної агресії РФ.

Зокрема, глава МЗС України підкреслив, що майбутні президентські вибори в Україні активно використовуватимуться Росією для випробування технологій, які згодом будуть застосовані під час загальноєвропейських виборів у травні 2019 року.

«Перш за все, ми маємо активно залучати суспільство та найкращих представників бізнесу й ІТ сфери до боротьби з гібридними загрозами. Ми маємо бути проактивними та мати сміливу і чітку стратегію дій», - підкреслив Клімкін.

Міністр також відзначив важливість удосконалення законодавства з протидії дезінформації та фальшивим новинам, зміцнення захисту критичної інфраструктури та закликав ЄС до практичного співробітництва у боротьбі з гібридними загрозами.

Окремо глава МЗС зустрівся з комісаром ЄС з питань безпекового союзу сером Джуліаном Кінгом.

Як повідомили в МЗС, співрозмовники обговорили низку питань, пов'язаних із сучасними безпековими викликами для України і ЄС, зокрема гібридні та кіберзагрози, втручання у вибори, та обмінялися досвідом України та ЄС у цьому контексті. Клімкін привітав процес формування безпекового союзу ЄС і наголосив, що забезпечити безпеку ЄС неможливо без тісного співробітництва з країнами-партнерами, які стикаються з аналогічними викликами. У цьому контексті сторони домовилися опрацювати шляхи налагодження практичної взаємодії з питань кібербезпеки, забезпечення цілісності виборів та захисту критичної інфраструктури.