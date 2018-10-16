Клімкін назвав РПЦ "розкольником у світовому православ'ї" через розрив відносин з Константинополем

РПЦ вирішила розірвати євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав «розкольниками» Російську православну церкву (РПЦ) через розрив відносин з Константинопольським патріархатом. Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

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«РПЦ вирішила розірвати євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом, який на основі справжніх історичних і канонічних документів довів, що Україна — це його канонічна територія. У когось ще залишилися сумніви, хто є розкольником у світовому православ'ї?», - написав він.

Нагадаємо, раніше Священний синод РПЦ ухвалив рішення про повний розрив відносин з Константинопольським патріархатом. Це було зроблено у відповідь на рішення Константинополя надати автокефалію УПЦ.