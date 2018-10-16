ЗМІ назвали ім'я затриманого у Франції українського чиновника-корупціонера

В Україні чиновника розшукували у справі про розкрадання 12 млн євро у російської фірми при спробі приватизації Одеського припортового заводу.

Затриманий французькими жандармами в Бургундії громадянин України, якого підозрюють у масштабній корупції, фігурував у справі про розкрадання коштів Одеського припортового заводу.

Таку інформацію "Українській правді" повідомило джерело в прокуратурі.

За інформацією джерела, затриманим виявився Дмитро Малиновський.

У прокуратурі стверджують, що він причетний до розкрадання коштів Одеського припортового заводу.

За даними Міністерства внутрішніх справ в розділі осіб, які переховуються від органів влади, є Дмитро Малиновський, який зник у серпні 2014 року.

Як повідомляє агентство «Ліга», затриманий — одесит Дмитро Малиновський, який не перебував на держслужбі і не займав державних посад. В Україні Малиновського розшукували у справі про розкрадання 12 млн євро у російської фірми при спробі приватизації Одеського припортового заводу.

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Посередником у цій операції був один з депутатів Верховної Ради України. «Гроші Малиновський отримав від його помічниці», — повідомили в МВС, передає "Думська".

За даними слідства, після отримання грошей Малиновський виїхав за кордон разом з сім'єю. Він оформив підроблене свідоцтво про смерть і таким чином позбувся від кримінального переслідування. Після цього він вів розкішне життя під чужим ім'ям, купив замок, що раніше належав першому президентові Франції Саді Карно.

Як повідомляв УНІАН, французька жандармерія за активної підтримки Європолу заарештувала в Бургундії неподалік від Діжона "високопоставленого втікача з України, що жив у Франції розкішним способом життя". Арешт відбувся 5 жовтня.