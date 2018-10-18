Верховна Рада розгляне законопроект про заборону «руского міра»

Минулого пленарного тижня для внесення законопроекту до порядку денного сесії парламенту не вистачило лише кількох голосів.

Законопроект про заборону пропаганди так званого «руского міра» в Україні включили до порядку денного Верховної Ради.

Про це під час засідання парламенту заявив Голова ВР Андрій Парубій. Раніше з відповідним закликом до спікера з парламентської трибуни звернувся народний депутат від УКРОПу Олександр Шевченко.

Йдеться про проект закону № 9139 «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (щодо засудження та заборони «російського світу» («руского міра») в Україні)». Документ, який пропонує заборонити на території України пропаганду так званого «руского міра» нарівні з нацизмом, розробили народні депутати від УКРОПу Олександр Шевченко, Віктор Шевченко, Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Валентин Дідич та Олександр Дубінін.

«Цей законопроект сьогодні повинен об’єднати залу парламенту. Тому прошу вас, шановний Голово Верховної Ради, поставити на голосування питання внесення до порядку денного законопроекту № 9139, розглянути його та прийняти сьогодні в цілому», – заявив Олександр Шевченко у виступі перед депутатами.

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Нардеп нагадав, що минулого пленарного тижня для внесення законопроекту до порядку денного сесії парламенту не вистачило лише кількох голосів.

«Переконаний, що цей законопроект підтримає в абсолютній більшості український народ. Знаю, що його підтримують і більшість депутатів Верховної Ради», – зауважив укропівець.

За його словами, актуальність законопроекту підтверджує істерія штатних пропагандистських телеканалів РФ. Водночас укропівець зазначив, що заборона пропаганди «руского міра» в Україні не спрямована проти людей будь-яких національностей. Документ стосується лише імперської нацистської ідеології, через яку загинули десятки тисяч людей.

«Це ідеологія, якою кремлівське керівництво сьогодні обґрунтовує свою експансію в Україну, обґрунтовує свою загарбницьку війну на нашій землі. Законопроект про заборону пропаганди є очікуваним та актуальним, адже після перемоги Майдану у 2014 році проповідники «руского міра» були дезорганізовані й пішли у підпілля. Але сьогодні реваншистські сили стали сміливішими й знову піднімають голови», – наголосив Олександр Шевченко.