Нардеп Шевченко закликає заборонити пропаганду «русского мира» в Україні

УКРОП пропонує заборонити на території України пропаганду так званого «русского мира» нарівні з нацизмом.

З цією метою у Верховній Раді зареєстрований проект закону № 9139 «Про внесення змін до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки» (щодо осуду й заборони «русского мира» в Україні)».

Документ розробили народні депутати від «Українського об'єднання патріотів» Тарас Батенко, Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Ірина Констанкевич, Олександр Шевченко та Віктор Шевченко.

«Чинне законодавство України забороняє тільки пропаганду колишніх комуністичного та націонал-соціалістичного режимів, але не приділяє уваги прогресуючій ідеї «русского мира», метою якої є ліквідація незалежності України. З урахуванням цього необхідно засудження і заборону згаданої шовіністичної ідеї», – заявив співавтор документа Олександр Шевченко.

Нардеп нагадав, що саме ідея «русского мира» поклала початок військовому конфлікту в Донецькій і Луганській областях. Сепаратистські демонстрації відбувалися під гаслами кремлівського неоімперіалізму і супроводжувалися закликами «захищати» носіїв російської мови і культури.

«Війну почали російські воєнізовані загони, які у квітні 2014 року вторглися на територію українського Донбасу після захоплення РФ Криму і серії проросійських виступів в Україні, а також проголошення «державних суверенітетів» так званих ДНР і ЛНР», – зазначив укроповец.

У УКРОПі вважають, що прийняття законопроекту зменшить вплив Російської Федерації на внутрішню політику України і покладе кінець агітаційно-пропагандистської діяльності ворога всередині країни.