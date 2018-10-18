EUvsDisinfo: Кремль знов зосередив пропагандистську машину на своїй цілі №1 – Україні

Керовані Кремлем телепередачі почали знов активно поширювати пропагандистські заяви, відомі ще з 2014 року.

Кремлівська пропаганда проти України активізувалась минулого тижня.

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Про це повідомляє проект EUvsDisinfo, який втілює Оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішньополітичної діяльності, передає Голос Америки. Зокрема йдеться про те, що раніше кремлівські канали в основному зосереджувались на поширенні дезінформації про західні країни: намагаючись "поховати" факти про отруєння колишнього співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля, відволікаючи увагу і поширюючи неправдиві новини.

Однак, минулого тижня російська дезінформаційна кампанія знов сфокусувалась на своїй цілі №1 - Україні. Керовані Кремлем телепередачі активно поширювали пропагандистські заяви, відомі ще з 2014 року, зокрема, що:

Україна – нацистська країна і нацистська диктатура, якою керують профашистські еліти, а "Слава Україні" є нацистським привітанням.

Україна – частина "Руського міра".

Вона розпочала війну проти власного народу – громадянську війну і Росія не має до цього відношення.

Це не країна, а лише територія.

В Україні немає обраного парламенту.

Лідер кримських татар – Мустафа Джемілєв є терористом, який закликає вбити кримчан.

Всю цю дезінформацію було неодноразово спростовано, однак, прокремлівські агенції продовжують її повторювати, знову показуючи, що їхньою метою є не інформування, а – поширення брехні, дезінформації і ненависті, наголошує EUvsDisinfo.

Проект наводить спростування цієї дезінформації під кожною з новин і наголошує на загальній стратегії, що стоїть за цими підробками.

EUvsDisinfo наводить приклад з книги Тімоті Снайдера під назвою "Дорога до несвободи: Росія, Європа, Америка", де вказано, що положення про те, що Україна – не є країною поширював фашистський філософ Іван Ільїн в першій половині 20 ст. В сучасній Росії у 2014 році, слово "фашист" використовувалося як синонім до "українців, які протистоять російському вторгненню".

"Шизофашизм був одним з численних суперечностей, що постали навесні 2014 року. Згідно до російської пропаганди, українська держава – репресивна, але її не існує, росіян примушують говорити українською, але такої мови не існує", - пише Снайдер.

Заяви про те, що "країна XY – більше не держава" не є новими в арсеналі Кремля. В ноті уряду СРСР до польського посла, міністр закордонних справ Молотов виправдовував радянське вторгнення до Польщі, заявляючи, що "Польська держава перестала існувати".