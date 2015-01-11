Путін вимагає від України контактів з бойовиками, а Меркель вважає, що це має робити Росія

Путін у розмові наполягав на "безальтернативності" потреби в "прямому політичному діалозі" між Києвом і сепаратистами, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на прес-службу Путіна.

Водночас, зі слів речника канцлера Стефена Зайберта, Меркель пояснила Путіну, що всі сторони мають зробити свій внесок у втілення мирного плану, передає агентство Reuters.

"Це включає і використання Росією свого впливу на сепаратистів, аби досягнути консенсусних рішень", - сказав речник.

Читайте такожМеркель попередила Європу про ймовірну загрозу від РосіїТакож Меркель сказала Путіну, що саміту "нормандського формату" в Астані не відбудеться, якщо не буде реального прогресу в імплементації Мінських угод.

Раніше повідомлялося, що сьогодні Меркель зустрінеться з Порошенком у Парижі, який обидва лідери відвідають задля участі в антитерористичному марші миру.