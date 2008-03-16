Литвин: хто завоює Київ, той відкриє пряму дорогу на президентські вибори
або Навіщо створюються комісії
Лідер Народної партії України, народний депутат Володимир ЛИТВИН переконаний, що справедливе невдоволення київською міською владою нині використовується для того, щоб інші політичні сили захопили владу у столиці. Про це він повідомив журналістам на прес-конференції у Житомирі, коментуючи ситуацію навколо можливих перевиборів мера Києва, передає кореспондент УНІАН.
"Не хочеться бути учасником таких ігор, тому що дехто думає, що ніхто нічого не розуміє, тоді як усім все зрозуміло - сьогодні ставиться питання про те, хто завоює Київ, той відкриє собі пряму дорогу на президентські вибори", - сказав політик.
На його думку, саме через це і відбувається "процес гальмування доведення ситуації навколо київського мера до логічного завершення, створюються різні комісії, а це прямий шлях до того, щоб проблема не була розв’язана".
Також В.ЛИТВИН не виключає, що наступного тижня політики вимагатимуть голосування за оголошення дострокових виборів мера Києва.
"Проблема полягає в тому, що одна частина політиків дивиться, як провладна частина розбирає земельні ділянки у Києві і думає, що їм не вистачить землі", - наголосив В. ЛИТВИН.
Він також прогнозує, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ може повторно виграти на виборах міського голови столиці.