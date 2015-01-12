В НАТО відзначили ознаки "легкої розрядки" на Донбасі

07:43, 12 січня 2015
Політика
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За даними Північноатлантичного альянсу, напруженість на сході України незначно зменшилася.

REUTERS

В опублікованому в понеділок, 12 січня, в інтерв'ю газеті Die Welt генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що кількість збройних зіткнень на Донбасі трохи скоротилося. За його словами, "місцями ще тривають бої, але разом з тим є ознаки легкої розрядки".

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У той же час Столтенберг зазначив, що на сході України все ще знаходяться російські військові, які допомагають сепаратистам. Загальне становище на Донбасі генсек НАТО назвав "нестабільним і складним". Він додав, що "гуманітарна ситуація в регіоні продовжує викликати занепокоєння".

Столтенберг закликав Москву невідкладно створити умови для припинення вогню. Він також підкреслив, що очікує від російської влади виконання мінських домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Україні.

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