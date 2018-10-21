Екс-керівнику Держекоінспекції повідомили про підозру

Досудове розслідування за зазначеними фактами детективи НАБУ здійснюють з квітня 2017 року.

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишньому керівнику Державної екологічної інспекції.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

"19 жовтня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.366-1 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірної інформації») колишньому керівнику Державної екологічної інспекції України", - йдеться у повідомленні.

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За версією слідства, вказана особа, обіймаючи посаду в центральному органі виконавчої влади, подала завідомо недостовірні відомості у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, а також перед звільненням.

Зокрема, як встановили детективи НАБУ, у поданій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларації за 2015 рік нині колишній посадовець не відобразив відомості стосовно майна на загальну суму понад 3 млн 774 тис. грн, у декларації за 2016 рік — на загальну суму понад 29 млн 616 тис. грн. Крім того, до декларації, поданої перед звільненням із займаної посади, екс-посадовець не вніс відомості про майно на загальну суму близько 27 млн 963 тис. грн.

Отже, сукупний розмір незадекларованого майна особи перевищує 60 млн грн.

Досудове розслідування за зазначеними фактами детективи НАБУ здійснюють з квітня 2017 року.