ЗМІ: Елітний будинок Януковича на Оболоні оформлено на нового власника (фото)

09:40, 12 січня 2015
Політика
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Приватний будинок екс-президента України Віктора Януковича на Оболонській набережній восени переоформили на нового власника. 

янукович / Наші Гроші

Ним став Ростом’ян Артур Хачатурович. Про це свідчать дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Договір купівлі-продажу був укладений 2 жовтня 2014 р. і посвідчений нотаріусом Альоною Петріцькою. Згідно з документами, знайденими минулої зими в «Межигір’ї», вона у якості нотаріуса обслуговувала фірми межигірської групи, повідомляють Наші Гроші.

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Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні, тобто арешт на майно не накладений.

До жовтня земля і будинок на набережній були оформлені на ТОВ «Київбуджитло». Незмінним власником цієї компанії є ТОВ «Дом Лесника», на який також була оформлена земля під маєток в Сухолуччі – мисливських угіддях Януковича у Дніпровсько-Тетерівському лісгоспі. Цей же «Дом Лесника» займався постачанням коштовних матеріалів для розбудови Межигір’я.

Щодо нового власника будинку на Оболонській набережній, то він також пов’язаний з мисливським оточенням екс-президента. За даними «Наших Грошей» Артур Ростом’ян тривалий час був приписаний по вул. Радянській у селі Голованівськ, в одному будинку й сусідній квартирі з Вачаганом Ростомяном.

Останній відомий як співзасновник ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Ярик». Цей мисливський клуб Вачаган Ростомян створив разом генерал-майором Костянтином Сапком, кількаразовим очільником Головного управління МВС у Київській області, у тому числі епохи Віктора Януковича. Ім’я сина Сапка, Костянтина Сапка, фігурує у списку президентського мисливського клубу «Кедр», того самого, на який у 2012 р. оформили 30 тис га вже згаданого вище Сухолуччя.

Нагадаємо, на Оболонській набережній екс-президенту також належить квартира у будинку 15/5. В ній Янукович офіційно був прописаний ще до обрання президентом. Після того, як він переїхав до Межигір’я, помешкання продовжували утримувати за рахунок «Танталіту». Після втечі Януковича квартиру опломбувала прокуратура.

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